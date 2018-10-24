Падение цен на нефть может привести к курсу 90 рублей за доллар — эксперты

Москва, , 10:47 — REGNUM В том случае, если цены на нефть снизятся до уровня в $50−55 за баррель, а экономические санкции против России и закупка валюты на внутреннем рынке будут продолжены, курс доллара США может «взлететь» до 80−90 рублей. Об этом свидетельствуют данные доклада аналитиков Института Гайдара Алексея Ведева, Сергея Дробышевского и Марии Казаковой.

По мнению экспертов, если цена нефти упадет на 25% от текущего уровня, Минфин РФ продолжит закупать валюту на внутреннем рынке в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а Запад не отменит санкционного давления на Россию, курс рубля может обвалиться на уровень 80−90 рублей за доллар США.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что цена на нефть в 2019—2021 годах будет ниже, чем предполагает правительство РФ в проекте федерального бюджета, а значит и показатели госсметы будут более позитивными для российской экономики.

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