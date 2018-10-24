Итальянская Eni вышла из проекта с «Роснефтью» на шельфе Черного моря

Москва, , 10:47 — REGNUM Итальянская компания Eni вышла из совместного проекта с «Роснефтью» на шельфе Черного моря.

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По словам сотрудника аппарата правительства России, которого цитирует РИА Новости, также под вопросом находится и участие компании в проектах на шельфе в Баренцевом море. В настоящее время обсуждаются условия временной их приостановки.

Ранее сообщалось о приостановке проектов Eni и «Роснефти» по геологоразведке в марте 2018 года из-за антироссийских санкций. Это произошло после завершения бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке «Западно-Черноморская площадь» на шельфе Чёрного моря.

Напомним, сотрудничество «Роснефти» с Eni началось в 2012 году. Тогда было достигнуто соглашение о совместной разведке и разработке Центрально-Баренцевского и Федынского участков в Баренцевом море, а также Западно-Черноморской площади в Чёрном море. К разработке на шельфе компании приступили в июне 2013 года. В совместных проектах доля «Роснефти» составляет 66,67%, Eni — 33,33%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году американская корпорация Еxxon Mobil заявила о выходе из совместных проектов с «Роснефтью» по поиску нефтяных месторождений. Разрыв соглашений обойдется корпорации в $200 млн. На такой шаг руководство пошло из-за санкций, введённых в 2014 году и расширенных в 2017 году в отношении российского энергетического сектора. При этом такое решение для российской компании неожиданностью не стало.

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