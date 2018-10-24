На рубль повлияет очередной аукцион ОФЗ

Москва, , 10:33 — REGNUM На открытии торгов 24 октября российский рубль не демонстрировал ярко выраженной динамики. По состоянию на 10:05 утра российская валюта укреплялась к доллару на символических 0,01% и к евро — на 0,02%. В паре с американской валютой рубль торговался на отметке 65,50, в паре с европейской — на отметке 75,14, сообщила ИА REGNUM финансовый консультант ООО «ТелетрейдБел» Жанна Кулакова.

«Негатив от резко просевшей нефти был отыгран еще вчера, а сегодня в фокусе инвесторов — предстоящие аукционы Минфина РФ по размещению очередных выпусков облигаций федерального займа. Ведомство намерено разместить бумаг на 20 млрд рублей, и уровень спроса на них может оказать влияние на динамику рубля в ближайшее время», — отметила эксперт.

По ее словам, среди факторов поддержки для рубля можно выделить очередной налоговый период, традиционно сопровождающийся ростом спроса на национальную валюту.

«А фактором противовеса могут стать конвертации дивидендов российских компаний в иностранную валюту — в ближайшие несколько недель их объем обещает превысить $5 млрд», — добавила она.

По мнению Кулаковой, с учетом всех обстоятельств рубль в ходе сегодняшних торгов может оставаться вблизи текущих уровней. Если обойдется без форс-мажоров, в том числе и геополитического характера, диапазон колебаний курса рубля к доллару может составить 65−66, курса рубля к евро — 74,6−75,6, подчеркнула консультант.

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