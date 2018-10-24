«Звёздная» стройка в Саранске обернулась для застройщика из Казани штрафом

Казань, 24 октября 2018, 10:32 — REGNUM Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии оштрафовало строительную компанию из Татарии за невыполнение предписания по ранее выявленным нарушениям при строительстве гостинично-жилого комплекса «Тавла» категории «три звезды» и «четыре звезды» в Саранске. Арбитражный суд Татарии удовлетворил требование ведомства к ООО «СК «Татдорстрой», которое является застройщиком объекта, и привлёк данное юрлицо, аффилированное с владельцем ПСО «Казань», депутатом Госсовета РТ Равилем Зиганшиным, к административной ответственности. Решение суда может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Компания выступала застройщиком и лицом, осуществляющим строительство гостинично-жилого комплекса «Тавла» в Саранске (Жилой дом №1. Корпус А). Он находится между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе реки Тавла). Объект относится к категории «три звезды» и «четыре звезды». Разрешение на строительство было выдано администрацией Саранска 7 февраля 2018 года.
«По результатам проверки ответчика административным органом был составлен акт проверки №7
ООО «СК «Татдорстрой» создано в конце сентября 2014 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Компания, которую возглавляет Станислав Нестеров, выступала субподрядчиком масштабной стройки в Самаре — стадиона к чемпионату мира по футболу — 2018 «Самара Арена». Единственным участником общества является ООО «ВАТАН», полностью принадлежащее республиканскому депутату Равилю Зиганшину — владельцу и гендиректору ПСО «Казань». Последнее не только было основным подрядчиком Универсиады-2013, «Самара Арены», но и является подрядчиком строительства космодрома «Восточный» в Амурской области. Стоимость последнего проекта превышает 38 млрд рублей.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2018 года в Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием признать банкротом ООО «СК «Татдорстрой». Истцом выступило московское ООО «МК-Логистика» с суммой претензий — более 9,452 млн рублей.
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16 октября 2018 года суд удовлетворил требование и ввёл в отношении компании первый этап процедуры банкротства — наблюдение до 11 февраля 2019 года. Временным управляющим утверждён Александр Леонов (член Ассоциации СОАУ «Меркурий»). В рамках дела о банкротстве начали поступать ходатайства от иных кредиторов застройщика. Например, подана претензия от товарищества с ограниченной ответственностью «Sarens Kazakhstan» (Казахстан).