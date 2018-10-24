«Звёздная» стройка в Саранске обернулась для застройщика из Казани штрафом

Казань, , 10:32 — REGNUM Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии оштрафовало строительную компанию из Татарии за невыполнение предписания по ранее выявленным нарушениям при строительстве гостинично-жилого комплекса «Тавла» категории «три звезды» и «четыре звезды» в Саранске. Арбитражный суд Татарии удовлетворил требование ведомства к ООО «СК «Татдорстрой», которое является застройщиком объекта, и привлёк данное юрлицо, аффилированное с владельцем ПСО «Казань», депутатом Госсовета РТ Равилем Зиганшиным, к административной ответственности. Решение суда может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компания выступала застройщиком и лицом, осуществляющим строительство гостинично-жилого комплекса «Тавла» в Саранске (Жилой дом №1. Корпус А). Он находится между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе реки Тавла). Объект относится к категории «три звезды» и «четыре звезды». Разрешение на строительство было выдано администрацией Саранска 7 февраля 2018 года.

«По результатам проверки ответчика административным органом был составлен акт проверки №7 от 27.06.2018 года, на основании которого было вынесено новое предписание №5 от 27.06.2018 года об устранении выявленных нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства. 20.07.2018 года должностным лицом административного органа, в связи с выявлением факта не устранения нарушений указанных в предписании №4 от 16.04.2018 года, был составлен протокол №49 об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.6 ст.19.5 КоАП РФ», — отмечается в материалах суда с уточнением, что в числе нарушений — «отсутствует исполнительная документация (акты освидетельствования скрытых работ, паспорта, сертификаты, подтверждающие качество применяемых материалов): по устройству облицовки здания плитами с применением вентилируемой фасадной системы; по устройству витражей», а также «нарушены требования п.п. 3, 5, 6 а, г, д, е приложения 3,4 РД 11−02−2006 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» от 26.12.2006 №1128.

ООО «СК «Татдорстрой» создано в конце сентября 2014 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Компания, которую возглавляет Станислав Нестеров, выступала субподрядчиком масштабной стройки в Самаре — стадиона к чемпионату мира по футболу — 2018 «Самара Арена». Единственным участником общества является ООО «ВАТАН», полностью принадлежащее республиканскому депутату Равилю Зиганшину — владельцу и гендиректору ПСО «Казань». Последнее не только было основным подрядчиком Универсиады-2013, «Самара Арены», но и является подрядчиком строительства космодрома «Восточный» в Амурской области. Стоимость последнего проекта превышает 38 млрд рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2018 года в Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием признать банкротом ООО «СК «Татдорстрой». Истцом выступило московское ООО «МК-Логистика» с суммой претензий — более 9,452 млн рублей.

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16 октября 2018 года суд удовлетворил требование и ввёл в отношении компании первый этап процедуры банкротства — наблюдение до 11 февраля 2019 года. Временным управляющим утверждён Александр Леонов (член Ассоциации СОАУ «Меркурий»). В рамках дела о банкротстве начали поступать ходатайства от иных кредиторов застройщика. Например, подана претензия от товарищества с ограниченной ответственностью «Sarens Kazakhstan» (Казахстан).