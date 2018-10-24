Правительство Камчатки закупает бензин оптом по ценам дороже розничных

Петропавловск-Камчатский, , 10:34 — REGNUM Автобаза при аппарате губернатора и правительстве Камчатского края закупает бензин оптом по ценам дороже розничных. В правительстве региона чудеса ценообразования объясняют особенностями регионального рынка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Губернатора Камчатки отправляют в Москву за отменой нормы энергопотребления

Автобаза правительства Камчатки на этой неделе в рамках электронного аукциона выбрала поставщика 10 тысяч литров бензина — ООО «Оскар». Эта компания обязалась поставить партию топлива за 464 тыс. рублей, или 46 рублей 40 копеек за литр бензина. Эта цена заметно превышает розничную цену на бензин сегодня на АЗС Камчатки — на заправках АО «ННК — Камчатнефтепродукт» литр АИ-92 стоит 45 рублей 60 копеек.

Источник в аппарате губернатора на условиях анонимности сообщил ИА Кам 24 что, по его данным, автобаза, согласно законодательству, обязана иметь запас топлива. Поэтому вынуждена закупать бензин оптом. Однако на камчатском топливном рынке сложилась парадоксальная ситуация — оптовые цены выше розничных. В ННК — Камчатнефтепродукт утверждают, что торгуют на АЗС себе в убыток, так как выполняют социальную функцию.

Читайте также: Топливный монополист Камчатки в очередной раз привлек внимание УФАС

Как сообщало ИА REGNUM, УФАС по Камчатскому краю в начале октября 2018 года заподозрило АО «ННК Камчатнефтепродукт» в том, что оно диктует условия конкурентам. Региональное управление ФАС усмотрело нарушение в деятельности топливного монополиста. Владельцы АЗС пожаловались в УФАС на то, что «Камчатнефтепродукт» отказывается заключать с ними договора и диктует свои условия. Владельцам АЗС, в частности, рекомендуется закупать топливо оптом по ценам, сопоставимым с розничными.