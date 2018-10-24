Нефть зализывает раны после потрясений

Москва, , 10:28 — REGNUM Во вторник, 23 октября, котировки нефти рухнули на 4%, достигнув минимальных с начала сентября уровней, на вербальных интервенциях Саудовской Аравии, заявления которой всегда оказывают внушительное влияние на рынок. Так, коснувшись отметки $75,65, Brent «закрылась» ниже уровня $76 и предпринимает вялые попытки восстановления на утренних торгах в среду, сообщил ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

По словам эксперта, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих твердо заявил, что страны ОПЕК и их партнеры готовы максимально нарастить добычу с тем, чтобы компенсировать спад мирового предложения после введения санкций против Ирана. Рынок отреагировал очень бурно, несмотря на недавние разговоры об ограниченных свободных мощностях в картеле. Да и в целом такие агрессивные комментарии саудитов, который обычно подпитывают рост цен, выглядели довольно странно, отметил Мащенко.

«Но вслед за этим рынок черного золота пережил еще одно потрясение. По данным API, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США увеличились почти на 10 тыс. баррелей против прогнозируемого роста на 3,5 тыс. Мягко говоря, не самые утешительные цифры перед сегодняшним официальным отчетом минэнерго США», — подчеркнул аналитик.

Впрочем, если цифры ведомства окажутся менее агрессивными, а производители ОПЕК поспешат со смягчением вчерашних заявлений Саудовской Аравии и вернут на рынок опасения возникновения дефицита предложения из-за Ирана, подешевевшая Brent может привлечь спрос покупателей и вернуться выше уровня $77 и затем — $78 за баррель, полагает эксперт.

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