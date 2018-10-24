За год банки Казахстана увеличили на 25% объем кредитования

Астана, , 10:33 — REGNUM С августа 2017 по август 2018 года банки второго уровня Казахстана выдали в качестве кредитов 12,7 трлн тенге ($35 млрд), что на 24,5% больше, чем за аналогичный период 2016—2017 годов. Об этом 24 октября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

За отчетный период объем ипотечных кредитов вырос на 44%, до 470,1 млрд тенге ($1,3 млрд). Объем потребительских кредитов увеличился на 31,3%, до 3,32 трлн тенге ($9,15 млрд). Кредитование бизнеса на приобретение обратных средств выросло на 17,4%, до 6,78 трлн тенге ($18,7 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 августа 2018 года ссудный портфель банков второго уровня Казахстана составил 13,48 трлн тенге ($37,83 млрд по курсу на 25 сентября), что на 0,1% меньше, чем в январе 2018 года.

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