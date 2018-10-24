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На Урале прожиточный минимум для пенсионеров поднимут на 335 рублей

Экономика

Он составит 8846 рублей

На Урале прожиточный минимум для пенсионеров поднимут на 335 рублей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пенсия

Екатеринбург, 24 октября 2018, 10:27 — REGNUM  В Свердловской области прожиточный минимум для пенсионеров может быть увеличен на 335 рублей. Соответствующую инициативу рассмотрели на профильном комитете регионального парламента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области.

Члены комитета по социальной политике обсудили величину прожиточного минимума для пенсионеров и предложили установить её в размере 8846 рублей. Ранее она составляла 8511 рублей. Данная инициатива позволит свердловским пенсионерам получать дополнительную социальную надбавку из федерального бюджета и не окажет влияния на региональную казну.

Напомним, что ранее депутаты рассмотрели поправки в бюджет Свердловской области 2018 года. Так, члены комитета Законодательного собрания по бюджету, финансам и налогам рассмотрели в первом чтении предложение регионального Минфина о корректировке доходной части бюджета. Её предлагается увеличить на 7,6 млрд рублей до прогнозируемого дохода в размере 237 млрд рублей. Расходную часть бюджета предложено увеличить пропорционально доходной — на 7,6 млрд рублей.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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