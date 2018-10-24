Книги о ростовском «Платове» обойдутся в 750 тыс. рублей

Ростов-на-Дону, , 10:13 — REGNUM Закупку у единственного поставщика объявила компания «Ростоваэроинвест». Исполнитель госконтракта займётся изготовлением книги о воздушной гавани Ростова-на-Дону под названием «Платов» тиражом 100 экземпляров.

100 книг будут стоить около 750 тыс. рублей, то есть стоимость одного издания превысит 7 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, что международный аэропорт Ростова-на-Дону, расположенный в 30 километрах от областного центра, был открыт в декабре 2017 года. Воздушная гавань была построена с нуля. Первый камень в основание объекта был заложен в ноябре 2014 года.

Накануне, 23 октября, аэропорт не прошёл проверку ливнем. Во время сильного дождя с крыши воздушной гавани капала вода.

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