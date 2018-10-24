Один день — один процент: ЦБ предложил ограничить ставки по займам

Москва, , 10:07 — REGNUM Ставки по потребительским займам не должны превышать 1% в день. Об этом говорится в поправках, предложенных Центробанком к законам «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Документы предложены регулятором ко второму чтению. Оговорено их вступление в силу с 1 июля 2019 года. До этого, с момента принятия поправок, ограничение составит 1,5% в день.

Отмечено также, что ставка по потребительскому кредиту в любой день пользования им зависит от среднерыночного значения полной стоимости потребкредита, рассчитанной регулятором. Ставка не может превышать расчетный показатель больше, чем на треть, сообщает РБК.

Так, для займов на сумму до 30 тыс. рублей сроком до 30 дней разрешенная ЦБ ставка на четвертый квартал составляет 841%. Такие данные Международной конфедерации обществ потребителей приводят «Ведомости».

Регулятор также предлагает ограничить размер штрафов и процентов по потребкредитам. До июля 2019 года — суммой, в 2,5 раза превышающей изначальный кредит, с июля 2019 до июля 2020 года — в два раза, а после — в 1,5 раза. В настоящее время штрафы ограничиваются, если их размер троекратно превышает сумму займа.

Предложения ЦБ одобряет один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Совета Федерации по бюджетам и финансовым рынкам Николай Журавлев. Он рассчитывает, что уже в ноябре поправки будут приняты.