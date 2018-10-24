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Сотрудники тульского АО «ТНИТИ» восемь месяцев сидели без зарплаты

Экономика

Гендиректор института теперь стал обвиняемым по уголовному делу

Тула, 24 октября 2018, 10:04 — REGNUM  Сотрудники АО «Тульский научно-исследовательский технологический институт» в течение нескольких месяцев, с октября 2016 по апрель 2017 года, не получали зарплату. Генеральный директор института теперь стал обвиняемым по уголовному делу, сообщила пресс-служба СКР 23 октября.

По данным следствия, руководитель института, зная о долге перед сотрудниками по заработной плате, израсходовал 13 млн рублей на удовлетворение требований кредиторов предприятия, что является нарушением законодательства. На данный момент, в том числе после вмешательства губернатора Алексея Дюмина, долги по зарплате 36 сотрудникам института полностью выплачены. Уголовное дело в отношении директора передано в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Добавим, что в августе этого года решением Арбитражного суда Тульской области ОАО «Тульский научно-исследовательский технологический институт» признано банкротом, конкурсное производство открыто до 25 января 2019 года.

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