Россия и Индонезия выходят на новый уровень экономических связей — Володин

Москва, , 09:55 — REGNUM Россия и Индонезия наращивают торгово-экономические связи и теперь должны выйти на уровень товарооборота порядка 5 млрд долларов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 октября заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Совета представителей регионов Народного консультативного конгресса Республики Индонезии Усманом Саптой.

«Наша задача — выйти на уровень товарооборота порядка 5 млрд долларов. Это очень серьёзный показатель, который будет говорить об отношениях действительно взаимовыгодных и заинтересованности сторон развивать их и дальше», — заявил Володин.

Председатель Госдумы выразил слова признательности и благодарности за отказ Индонезии от участия в антироссийских санкциях. За 2017 год товарооборот между двумя странами вырос на 25% и составил порядка 3,3 трлн долларов, а сельское хозяйство вышло на первую строчку экспорта товаров из России в Индонезию — объёмы поставок пшеницы возросли в семь раз.

Он отметил, что в настоящее время Индонезия и Россия прорабатывают вопросы законодательного регулирования и создания благоприятных условий в области внешнеэкономических связей, развития туризма, «который уже сейчас бьёт все рекорды». Есть перспектива сотрудничества в области гражданской авиации, судостроения, в области атомной энергетики, сельского хозяйства.

Усман Сапта со своей стороны отметил, что Индонезия приложит все усилия для развития товарооборота между двумя странами.