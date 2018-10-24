«Воронежская горэлектросеть» стала акционерным обществом

Воронеж, , 09:41 — REGNUM «Воронежская горэлектросеть», ранее являвшаяся муниципальным унитарным предприятием, стала акционерным обществом. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В соответствии с информацией, размещенной в ЕГРЮЛ, 22 октября был ликвидирован МУП «Воронежская горэлектросеть», 22 октября же — дата создания АО «Воронежская горэлектросеть». Уставной капитал предприятия увеличен до 3 млрд 148 млн 372 тыс. рублей (эта сумма фигурировала в решении гордумы Воронежа, принятом в конце июня этого года). 100% акций находятся в собственности администрации Воронежа.

Отметим, что ранее имущество МУП «Воронежская горэлектросеть» пытались выставить на аукцион, он объявлялся дважды, но его итоги отменили по требованию ФАС. В итоге было принято решение пойти по пути акционирования предприятия с последующей продажей акций.

«Еще раз соберемся со всеми заинтересованными структурами, решим, нужно ли продавать 100% акций, чтобы выручить максимальное количество средств, или оставить у себя блокирующий пакет — 25% плюс одна акция», — комментировал в сентябре планы губернатор Александр Гусев.

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