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Производство электроэнергии в Казахстане выросло на 5%

Экономика

Энергетики Казахстана обеспечили внутренние потребности в электроэнергии на 98,6%

Производство электроэнергии в Казахстане выросло на 5%
GDJ
Электроэнергия

Астана, 24 октября 2018, 09:41 — REGNUM  По итогам девяти месяцев 2018 года электростанции Казахстана выработали 79,06 млрд кВт∙ч, что на 5,4% больше, чем годом ранее. Об этом 24 октября сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

По итогам января — августа 2018 года энергетики Казахстана обеспечили внутренние потребности в электроэнергии на 98,6%. Экспорт электроэнергии вырос на 28%. Всего на внешние рынки уходит 6,3% всей выработанной в Казахстане электроэнергии.

Напомним, в 2019 году планируется утвердить правила общего рынка электроэнергии в странах Евразийского экономического союза. В настоящее время Евразийская экономическая комиссия работает над формированием правил.

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Экономика Казахстана
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