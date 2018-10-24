Тува и Хакасия разошлись во мнениях по проекту железной дороги

Новосибирск, , 09:34 — REGNUM Сибирские территории жаждут экономического прорыва, обозначенного в Послании президента Федеральному Собранию, но в силу их удалённости и больших площадей первое, о чем задумываются главы регионов, — это транспортное обеспечение. Но как раз в этом ключевом аспекте мнения глав регионов расходятся. Такой вывод можно сделать из сообщения Nsk.sibnovosti.ru по итогам недавнего заседания Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в Новосибирске, где обсуждалась проект железной дороги Кызыл — Курагино.

Если сибирский полпред Сергей Меняйло заявил, что данный проект нуждается в корректировке, то некоторые члены Совета и вовсе призвали отказаться от строительства магистрали из Красноярского края в Туву.

Напомним, концессионное соглашение по строительству железнодорожной ветки Кызыл — Курагино к угольному месторождению Элегест в Туве российский премьер Дмитрий Медведев подписал в апреле 2018 года. Общий объем инвестиций в проект оценивается 192,4 млрд рублей. Железная дорога протяженностью 410 км пройдет через три горных хребта, 70 лавиноопасных участков и соединит угольное месторождение Элегест с Транссибирской магистралью. Строительство ветки должно начаться в конце 2018 года, а ввод объекта запланирован на 2023 год. За это время должно быть построено 8 тоннелей и 127 мостов.

Возглавляющий Совет МАСС руководитель Тувы Шолбан Кара-оол считает, что «оправданность строительства железной дороги колоссальная». Его поддержал заместил республиканского правительства Александр Брокерт, заявивший, что строительство дороги может изменить стратегию развития экономики Сибири. В частности, по словам чиновника, речь идёт о том, чтобы соединить эту дорогу с монгольской, которая идет через Улан-Батор в Пекин (предложение монгольских коллег).

Но полпред Сергей Меняйло хоть и признаёт данный проект уникальным, но считает неприемлемой составленную по нему документацию.

«Документация на строительство была готова в 2014 году, но составлена она так, что до сих пор нет возможности получить разрешения на строительство. С этим проектом перспективы начала работ весьма призрачны», — заявил Сергей Меняйло и пообещал обратиться в российский Минстрой с предложением создать специальную рабочую группу по выработке изменений.

Тем временем спикер Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев в ходе обсуждения не постеснялся высказаться по данной теме в более грубой форме:

«Все, что мы тут говорили о развитии, о Китае, все это чепуха. Это все будет благими пожеланиями ни о чем».

По словам Владимира Штыгашева, лоббировать нужно проект совершенствования южно-сибирского хода по маршруту Новокузнецк — Абакан — Тайшет, поскольку в ближайшие пять-шесть лет нагрузка на этом направлении будет увеличена на 50−60 млн т груза, и именно такое поручение давал в своё время президент РФ.

По данным СМИ, вслух это предложение никто не поддержал.

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