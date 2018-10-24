Миронов: Госдума принимает бюджет стагнации

Москва, , 09:27 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал проект федерального бюджета на 2019−2021 годы бюджетом стагнации, который не приведет к росту экономики, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

«Это бюджет стагнации, бюджет, который полностью игнорирует, саботирует майские указы», — сказал Миронов перед пленарным заседанием Госдумы.

Фракция будет голосовать против правительственного законопроекта, сообщил лидер партии.

«Он не приведет к росту экономики, это бюджет латания дыр и уменьшения социальной ответственности нашего государства», — указал Миронов.

Госдума на пленарном заседании намерена обсудить проект главного финансового документа страны, а также проекты бюджетов социальных фондов.

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