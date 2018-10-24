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Зюганов: Госдума принимает бюджет дальнейшей колонизации

Экономика

Госдума обсудит проект федерального бюджета на 2019–2021 годы

Зюганов: Госдума принимает бюджет дальнейшей колонизации
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
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Москва, 24 октября 2018, 09:21 — REGNUM  Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал проект федерального бюджета на 2019−2021 годы бюджетом дальнейшей колонизации, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

«Это бюджет не деградации, а бюджет дальнейшей колонизации», — заявил Зюганов журналистам перед пленарным заседанием Госдумы.

По мнению коммуниста, «бюджет не учитывает ни послание президента РФ, ни реальную экономическую обстановку».

Он также обратил внимание на то, что «статьи «долги» больше, чем все межбюджетные трансферты».

Госдума на пленарном заседании намерена обсудить проект главного финансового документа страны, а также проекты бюджетов социальных фондов.

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Федеральный бюджет 2019-2021 гг
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