В Ростове-на-Дону расширят сеть дорожных светофоров за 32,5 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 08:49 — REGNUM Ростовские власти ищут подрядчика, который займется установкой дорожных светофоров и автоматизированных систем управления движением на транспортных артериях города-миллионника. Обойдутся эти работы в 32,5 млн рублей. Эти средства будут выделены из муниципальной казны и областного бюджета, следует из документации, размещённой на сайте госзакупок.

Электронный аукцион на «Выполнение работ по установке недостающих элементов автоматизированной системы управления дорожным движением, светофорных объектов, замене оборудования для функционирования автоматизированной системы управления дорожным движением на улично-дорожной сети Ростова-на-Дону» объявила городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Сколько будет установлено недостающих объектов, не уточняется.

В технической документации указано, что работы должны быть окончены в декабре текущего года. Вместе с тем контракт будет действовать со дня его подписания по 31 декабря 2018 года. Также исполнитель должен предоставить гарантию на выполняемые работы в течение двух лет.

«Гарантия качества распространяется на все составляющие результата работ», — отмечено в документации.

Исполнитель госконтракта должен проложить волоконно-оптические кабеля на шести участках, а также поставить устройства, регулирующие движение транспортных средств.