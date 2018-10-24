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В Свердловской области индекс промпроизводства снова вырос

Экономика

Показатели января-сентября 2017 года превышены на 8,6%

Екатеринбург, 24 октября 2018, 08:47 — REGNUM  В Свердловской области за январь-сентябрь 2018 года снова вырос индекс промышленного производства. В сравнении с январём-сентябрём 2017 года рост составил 8,6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Лучше всего растёт машиностроительный комплекс — в некоторых сферах прирост составил 60%. Также увеличение наблюдается в пищевой промышленности, производстве пластмассовых и резиновых изделий, в металлургии и т. д.

Объем отгруженной продукции промпредприятий по полному кругу организаций достиг 1659,8 млрд рублей. Это на 14,3% больше, чем было в январе-сентябре 2017 года, уточнили в областном минэкономики.

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