Томск, , 08:33 — REGNUM Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и АвтоВАЗ подписали соглашение о сотрудничестве в области науки и образования, включая подготовку студентов вуза для создания автомобилей нового поколения, сообщает 24 октября пресс-служба вуза.

Университет и автопроизводитель планируют совместное развитие академической мобильности, разработку новых технологий, образовательных проектов и программ, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

«Студенты ТУСУРа смогут пройти стажировку в ПАО «АвтоВАЗ», в дальнейшем стать сотрудниками компании и получить возможность работать с ведущими экспертами глобального альянса Renault — Nissan — Mitsubishi», — сообщил главный специалист по персоналу службы исполнительного вице-президента по инжинирингу АвтоВАЗа Денис Иванов.

Он добавил, что автомобильная компания объявила о проведении набора в службу инжиниринга, и что в настоящее время открыто более 500 вакансий для специалистов технического профиля подготовки. Перед сотрудниками службы персонала стоит большая задача — найти инженеров, которые готовы творчески подходить к процессу создания автомобилей нового поколения от идеи до результата.

Читайте также: АвтоВАЗ планирует утроить прием на работу инженеров

Читайте ранее в этом сюжете: АвтоВАЗ проведет в Томске мастер-класс и тест-драйв