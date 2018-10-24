В Забайкалье зреет «бензиновый бунт»

Краснокаменск, Забайкальский край, , 08:27 — REGNUM Жители Краснокаменска (Забайкальский край) выражают в соцсетях беспокойство в связи с ростом цен на бензин. Судя по фотографиям, размещённым пользователями в группе «Инцидент Краснокаменск», цена бензина и дизтоплива на АЗС превысила 50 рублей за литр.

«На 2 рубля 10 копеек подорожало топливо АИ-95, АИ-80 — на один рубль 45 копеек, ДТ — на один рубль 85 копеек», — написал один из авторов фото.

Забайкальцы прогнозируют повышение цен на продукты и обсуждают унизительное повышение МРОТ на 117 рублей.

«Думаю, не нужно быть Нострадамусом, чтобы предположить, что скоро весь этот … перерастёт в дикий народный бунт. Сегодня повысилась цена на топливо. Завтра повысится цена на топливо в связи со вчерашним повышением цены на топливо. Послезавтра повысят цены на продукты питания. Через неделю, чтобы якобы успокоить народ, повысят МРОТ на 117 рублей. МРОТ повысят, а работников переведут на 0,5 ставки — типа работы нет. А думаете для чего МРОТ повышается? Чтобы люди жить лучше стали? <…> МРОТ повышают, чтобы предприниматели больше платили налог в государство», — приводит «Газета Вечерка» один из гневных комментариев в соцсетях.

Также в интернете распространяется петиция с требованием отмены повышения тарифов на бензин и дизельное топливо. В настоящий момент под ней подписались более 2,5 миллиона человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, цены на бензин и дизельное топливо растут в течение всего 2018 года, но наиболее сильно это стало заметно в мае: ослабленный рубль и дорогая мировая нефть переориентировали российских нефтяников на экспорт. Но вместо его ограничения правительство снизило топливные акцизы в обмен на обещание руководителей крупнейших нефтяных компаний заморозить розничные цены.

Такого «ручного» управления хватило лишь на три месяца. Сейчас рост цен обусловлен ещё и тем обстоятельством, что у независимых нефтяных компаний больше нет возможности сдерживать цены и работать себе в убыток, поскольку оптовые цены на моторное топливо сейчас выше, чем в розницу. Этот результат того, что вертикально интегрированные нефтяные компании восполняют свои выпадающие в рознице доходы за счёт оптового рынка и экспорта. Расплачиваться за такой «рынок» приходится простым автомобилистам и аграриям, завершающим посевную с огромными издержками.

Читайте ранее в этом сюжете: Началось! «Лебедь», «рак» да «щука» спровоцировали новый бензиновый ажиотаж