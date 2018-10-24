Бюджет Курганской области вырастет на миллиард рублей

Курган, , 08:07 — REGNUM Бюджет Курганской области в 2019 году останется дефицитным, но его объём вырастет по сравнению с 2018 годом почти на миллиард рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Власти Зауралья 23 октября 2018 года одобрили законопроект региональном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Начальник финансового управления Елена Лукашук сообщила на заседании правительства, что доходы бюджета на 2019 год составляют 39 млрд 107 млн рублей. По сравнению с бюджетом 2018 года это больше на 974 миллионов. Расходы планируются в размере 41,4 млрд рублей — рост на 720 млн. Дефицит бюджета запланирован в заданных Бюджетным кодексом РФ рамках на более 10% уровня собственных доходов — 2,3 млрд рублей.

Предполагается, что собственные доходы будут больше на 5,2% и составят 19,5 млрд рублей. Основную долю налоговых поступлений составят как и прежде доходы на доходы физических лиц в размере 7,1 млрд рублей. Затем, традиционно, следом идёт собираемость налогов на прибыль организаций — 4,3 млрд рублей, а также акцизные сборы — 2,8 млрд рублей.

Дорожный фонд вырастет на 418 млн и составит 3,2 млрд рублей. Здесь доходность планируется за счёт штрафов за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Бюджетные расходы в 94% сформированы на основе 45 региональных госпрограмм и остаются социально-ориентированными. В частности, на зарплату бюджетникам будет направлено 13,8 млрд рублей, что составляет 33% от общих расходов бюджета, 35% или 14,5 млрд рублей будут направлены на поддержку муниципальных образований, на социальные выплаты — 5,1 млрд рублей, медстрахование неработающего населения — 4,3 млрд рублей, на покупку жилья детям-сиротам — 532 млн рублей, поддержку сельхозпроизводителей — 872 млн рублей, на инвестиционную программу — миллиард рублей.

На обслуживание госдолга, который составляет на сегодня 16, 58 млрд рублей, полагается миллиард. Для его погашения придётся взять 5,2 млн рублей кредитов.

Начальник финансового управления Курганской области сообщила, что бюджеты на 2020 (43,6 млрд рублей) и 2021 годы (36,3 млрд рублей) запланированы бездефицитными. Проект бюджета направлен в думу Курганской области для дальнейшего обсуждения.

Читайте ранее в этом сюжете: После нас хоть потоп? — бюджет Курганской области 2018 года