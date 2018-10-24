Саудовская Аравия выделит для Пакистана $6 млрд

Эр-Рияд, , 07:46 — REGNUM Власти Саудовской Аравии согласились выделить Пакистану кредит в размере $3 млрд сроком на один год, сообщает 24 октября Al Jazeera.

Кроме того, в Эр-Рияде пообещали еще $3 млрд в виде отсроченных платежей за импорт нефти. Данные вложения должны помочь Исламабаду справиться с продолжающимся кризисом.

Напомним, ранее власти Пакистана рассматривали вопрос о кредите со стороны МВФ, однако договоренность с Саудовской Аравией изменила данные планы, что может стать фактором внешнеполитического сближения с королевством.

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