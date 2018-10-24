В Оренбуржье стоимость минимального продуктового набора снизилась на 3,1%

Оренбург, , 07:43 — REGNUM В Оренбургской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на месяц в конце сентября 2018 года в среднем составила 3355,88 рубля. За месяц ценовой показатель снизился на 3.1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате.

В Оренбурге стоимость минимального продуктового набора составила — 3325,73 рубля, а в самом крупном городе на востоке региона Орске — 3363,60, западном крупном городе Бузулуке — 3441,42 рубля.

Стоит отметить, что в конце 2017 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на месяц в среднем составляла 3273,01 рубля и за месяц повысилась на 1,3%. В Оренбурге ценовой показатель отмечен на уровне 3259,18 рубля, в Орске — 3267,79, в Бузулуке — 3329,81 рубля.