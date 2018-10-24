Граждане РФ испытывают трудности при обслуживании в банках Китая — СМИ

Москва, , 07:41 — REGNUM Российские клиенты испытывают трудности с обслуживанием в китайских банках вследствие санкционных рисков, на которые не хотят идти кредитные организации КНР. Об этом пишет 24 октября «Коммерсантъ».

По информации газеты, данный вопрос поднимался в ходе заседания подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере между РФ и Китаем. Российские представители уведомили китайских коллег, что банки КНР блокируют или затягивают операции российских предприятий. Также затруднения в обслуживании испытывали те юридические и физические лица, которых не затронули санкции США, подчеркивает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября генеральный директор «GPC Pharmaceuticals» Алексей Филиппов заявил, что трудная геополитическая ситуация в Европе и Северной Америке делает Китай одним из наиболее перспективных рынков для экспорта российской продукции.

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