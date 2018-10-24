Нижегородская налоговая банкротит государственное сельхозпредприятие

Богородский район, Нижегородская область, , 07:35 — REGNUM Налоговая служба требует признать банкротом АО «Элитно-семеноводческое хозяйство «Учхоз» из Богородского района Нижегородской области, созданное два года назад ФГУП «Элитно-семеноводческое хозяйство племенной завод-учхоз «Новинки» Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. Иск к производству пока не принят, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ФНС России подало исковое заявление 22 октября 2018 года. Сумма исковых требований — 2 611 156,62 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, АО Элитно-семеноводческое хозяйство «Учхоз» создано 9 декабря 2016 года, уставный капитал — 186 494 229 рублей. Гендиректор — Пётр Мельников. Последний в разные годы был соучредителем и учредителем четырёх юрлиц, в их числе — ООО «Море молока», ООО «Торговая компания «Арис-СБ», ООО «Арис-СБ» и ООО «Брамель». В трёх из них кроме компании «Море молока» — он единственный владелец. А компанию «Море молока» Мельников создал совместно с Сергеем Лысиковым 2 февраля 2017 года. Основная специализация — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

Создатели и они же владельцы 100% акций учхоза — ФГУП «Элитно-семеноводческое хозяйство племенной завод-учхоз «Новинки» Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии.

По данным с официального сайта общества, предприятие «имеет в пользовании земли сельскохозяйственного назначения, на которых выращивает зерновые культуры», а также у него есть собственное молочное стадо крупно-рогатого скота.

Напомним, учредитель учхоза — ФГУП «Элитно-семеноводческое хозяйство племенной завод-учхоз «Новинки» Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии в декабре 2013 года был признан банкротом, в отношении него ввели конкурсное производство. Но в ноябре 2014 года было удовлетворено заявление ООО «Управляющая компания «Центр-НН» о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов ФГУП и дело о банкротстве было прекращено.