ФАС подготовила поправки об импорте без ведома владельцев брендов

Москва, , 07:35 — REGNUM Поправки в Гражданский кодекс РФ, разработанные Федеральной антимонопольной службой (ФАС), легализуют импорт ряда товаров без прямого разрешения владельцев брендов — параллельный импорт. Об этом 24 октября пишут «Ведомости», ознакомившиеся с документом.

Инициатива позволит правительству открывать границу для параллельного импорта отдельной продукции на срок до пяти лет. Сделать это предлагается с 2021 года. Для разрешения параллельного импорта необходимо одно из четырех условий: если товары недоступны или их в России не хватает, если цены завышены или имеет место качественное отличие от аналогов, продаваемых в других странах.

В пояснении к документу говорится, что большинство потребностей населения не могут быть удовлетворены только за счет внутренних ресурсов, этого не позволяет уровень развития производства и технологий. Разрешение параллельного импорта, считают в ФАС, может увеличить конкуренцию, а за этим последует снижение цен.

На сегодняшний день ввезти товар в Россию может либо владелец бренда, либо официальный дилер, в противном случае речь идет о нарушении прав на товарный знак. В августе премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ФАС подготовить предложения о легализации параллельного импорта, дав ведомству срок до 10 октября.

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