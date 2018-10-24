Среда, 24 Октября 2018 года
08:17:55 МСК

Бензиновый ажиотаж: «Вообще нет предпосылок поднимать акцизы на бензин»

Экономика

Председатель профсоюза предпринимателей Оренбурга Максим Скивко не видит предпосылок для резкого подорожания бензина, поскольку реальные доходы населения не растут

Оренбург, 24 октября 2018, 07:40 — REGNUM  Если цена будет 60 рублей на бензин и 30 рублей на газ, то оренбургский потребитель ощутит повышение цен на социально-значимые товары. Оптовое звено поднимет отпускную цену еще в декабре 2018 года, розница — в конце января 2019 года. Скачок цен произойдёт в первой половине февраля, выразил мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель профсоюза предпринимателей Оренбурга Максим Скивко, комментируя прогнозируемый резкий скачок цен на автомобильное топливо с нового года.

«Вообще нет предпосылок поднимать акцизы на бензин, так как реальные доходы населения не выросли ни в денежном, ни товарном выражении. Государственная машина заточена, как бухгалтерия, если тут прибавить 100, то на выходе получим 100, а так не получится. Подняли налоги предпринимателям, а они ушли в тень», — сказал Скивко.

Он считает, что государство должно с себя начинать цифронизацию всех процессов (установить глонасс на все машины, подписывать документы цифровой подписью, ввести электронные пропуска и т.д.) и оптимизацию проводить, в том числе повышать производительность труда. Так, например, бюджет Оренбурга уплачивает пени и штрафы ресурсоснабжающим организациям 30 млн рублей из-за «показушного» бездефицитного бюджета. А можно бы разработать программу поддержки предпринимателей, занятых в сфере торговли, и вложить эти 30 млн более эффективно.

«Думаю, скоро будем ездить за бензином в Казахстан, там бензин стоит в районе 30 рублей, благо у нас самая протяжённая граница (на Оренбургскую область приходится самый протяжённый участок российско-казахстанской границы, составляющий 1876 километров — ИА REGNUM)», — сказал оренбуржец.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России планируется увеличить в полтора раза акцизы на топливо. В Счётной палате РФ полагают, что такие перемены могут привести к резкому скачку цен на бензин.

Добавим, ранее комментируя эту же тему (резкое подорожание бензина) депутат заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия») также обратил внимание на дешевое автомобильное топливо в Казахстане, завезенное из России.

Читайте ранее в этом сюжете: Бензиновый ажиотаж: «Россия движется к экономической катастрофе»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бензиновый ажиотаж
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить