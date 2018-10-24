Бензиновый ажиотаж: «Вообще нет предпосылок поднимать акцизы на бензин»

Оренбург, , 07:40 — REGNUM Если цена будет 60 рублей на бензин и 30 рублей на газ, то оренбургский потребитель ощутит повышение цен на социально-значимые товары. Оптовое звено поднимет отпускную цену еще в декабре 2018 года, розница — в конце января 2019 года. Скачок цен произойдёт в первой половине февраля, выразил мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель профсоюза предпринимателей Оренбурга Максим Скивко, комментируя прогнозируемый резкий скачок цен на автомобильное топливо с нового года.

«Вообще нет предпосылок поднимать акцизы на бензин, так как реальные доходы населения не выросли ни в денежном, ни товарном выражении. Государственная машина заточена, как бухгалтерия, если тут прибавить 100, то на выходе получим 100, а так не получится. Подняли налоги предпринимателям, а они ушли в тень», — сказал Скивко.

Он считает, что государство должно с себя начинать цифронизацию всех процессов (установить глонасс на все машины, подписывать документы цифровой подписью, ввести электронные пропуска и т.д.) и оптимизацию проводить, в том числе повышать производительность труда. Так, например, бюджет Оренбурга уплачивает пени и штрафы ресурсоснабжающим организациям 30 млн рублей из-за «показушного» бездефицитного бюджета. А можно бы разработать программу поддержки предпринимателей, занятых в сфере торговли, и вложить эти 30 млн более эффективно.

«Думаю, скоро будем ездить за бензином в Казахстан, там бензин стоит в районе 30 рублей, благо у нас самая протяжённая граница (на Оренбургскую область приходится самый протяжённый участок российско-казахстанской границы, составляющий 1876 километров — ИА REGNUM)», — сказал оренбуржец.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России планируется увеличить в полтора раза акцизы на топливо. В Счётной палате РФ полагают, что такие перемены могут привести к резкому скачку цен на бензин.

Добавим, ранее комментируя эту же тему (резкое подорожание бензина) депутат заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия») также обратил внимание на дешевое автомобильное топливо в Казахстане, завезенное из России.

Читайте ранее в этом сюжете: Бензиновый ажиотаж: «Россия движется к экономической катастрофе»