Среда, 24 Октября 2018 года
06:53:41 МСК

Названа десятка популярных имён для аэропорта Челябинска

Экономика

Предстоит выбрать одно

Челябинск, 24 октября 2018, 06:24 — REGNUM  В Челябинске подготовили список из популярных имён для местного аэропорта. В него вошли десять фамилий, сообщили журналистам в областной Общественной палате.

Среди тех, чьим именем челябинцы предлагают назвать аэропорт, значатся разведчик Исхак Ахмеров, кинорежиссёр Сергей Герасимов, физик Игорь Курчатов, основатель биогеохимии Владимир Вернадский и другие.

Напомним, имена для 45 аэропортов страны выбирают в рамках федерального проекта «Великие имена России». Сейчас с 29 октября по 7 ноября в Челябинской области будет проведён соцопрос граждан. После этого определят тройку лидеров.

Фамилию известного человека, которую присвоят аэропорту, могут назвать уже 5 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Аэропорт Челябинска предлагают назвать именем Курчатова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проект по присвоению аэропортам России имен великих людей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить