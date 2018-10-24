Названа десятка популярных имён для аэропорта Челябинска

Челябинск, , 06:24 — REGNUM В Челябинске подготовили список из популярных имён для местного аэропорта. В него вошли десять фамилий, сообщили журналистам в областной Общественной палате.

Среди тех, чьим именем челябинцы предлагают назвать аэропорт, значатся разведчик Исхак Ахмеров, кинорежиссёр Сергей Герасимов, физик Игорь Курчатов, основатель биогеохимии Владимир Вернадский и другие.

Напомним, имена для 45 аэропортов страны выбирают в рамках федерального проекта «Великие имена России». Сейчас с 29 октября по 7 ноября в Челябинской области будет проведён соцопрос граждан. После этого определят тройку лидеров.

Фамилию известного человека, которую присвоят аэропорту, могут назвать уже 5 декабря.

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