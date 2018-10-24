Ни замков, ни слитков: составлена опись имущества экс-главы «Татфондбанка»

Казань, , 05:58 — REGNUM

Задолжавший только по четырём из 21 эпизода уголовного дела 21,5 млрд рублей ущерба экс-глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин не имеет нужного объёма имущества для покрытия долга. У него в собственности — шесть земельных участков, индивидуальное здание общей площадью 315,5 кв. м в селе Матюшино, мотолодка с прицепом, 38 счетов в пяти банках, включая банкроты ТФБ и «ИнтехБанк», с общим остатком более 47,554 млн рублей. Также в списке — доли в десяти юрлицах, в четырёх из которых 100%, акции в трёх компаниях. Часть имущества находится под арестом. Финансовый управляющий бывшего банкира Елена Рогожкина обнародовала данные инвентаризации имущества должника, в рамках банкротного дела которого перешли к реализации имущества, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, бывший председатель правления обанкроченного год назад ТФБ сам является банкротом как физлицо. В июле 2018 года в деле о несостоятельности суд перешёл к процедуре реализации имущества, так как реструктуризация долгов не помогла восстановить платёжеспособность должника. Иск о банкротстве Роберта Мусина был подан конкурсным управляющим ТФБ. Помимо этого, в отношении экс-главы ТФБ возбуждено несколько уголовных дел по мошенничеству и использованию служебного положения. По четырём эпизодам из 21 расследование завершено, по ним банк предъявил Мусину ущерб на сумму свыше 21,5 млрд рублей. За 2017 год Роберт Мусин, который к тому же является депутатом Госсовета РТ, заработал 8,9 млн рублей, несмотря на то, что почти весь год провёл в СИЗО.

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Основными кредиторами банкира являются ТФБ (в реестр включены требования на сумму более 525,11 млн рублей), ООО «АИДА и Д» (157,341 млн рублей) и ПАО «ИнтехБанк» (4,9 млн рублей). Последний также лишён лицензии и объявлен банкротом.

Перед назначением публичных торгов для удовлетворения требований кредиторов финансовый управляющий банкира провёл инвентаризацию имущества.

В список попали четыре земельных участка в сельских поселениях Орловское и Песчано-Ковалинское Лаишевского района площадью от 33,56 тыс. кв. м до 621,44 тыс. кв. м. Все они находятся под арестом. Также экс-банкир владеет участком площадью 1 306 857 кв. м в Бишнинском сельском поселении Зеленодольского района и участком площадью 393 кв. м в деревне Матюшино Лаишевского района. Там же у Роберта Мусина есть и здание площадью 315,5 кв. м. Бывший глава ТФБ имеет в собственности мотолодку, прицеп, 38 счетов в банках «Зенит», «Ак Барс Банк», ВТБ Банк, «ИнтехБанк» и «Татфондбанк». Существенные остатки средств есть лишь в последнем. Например, на долларовом депозите размещена сумма, эквивалентная свыше 36,863 млн рублей.

Помимо долей в десяти юрлицах, часть из которых Роберт Мусин пытается ликвидировать, а кредиторы это оспаривают, у него есть акции в ОАО «Галантерея-ткани», ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры» и пай в открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Ак Барс-Акции».

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А между тем и шикарные апартаменты, и дорогостоящие автомобили у Роберта Мусина были. Первые он подарил своим дочерям, сделка по дарению апартаментов площадью более 520 кв. м в Казани на сегодня оспаривается кредиторами.

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Дорогие автомобили имеются в собственности тех компаний, долей в которых, в том числе и 100%, владеет Роберт Мусин. По ходатайству кредиторов на девять автомобилей были наложены обеспечительные меры еще в июне 2018 года. В их числе — Porsche Cayenne GTS, BMW и Mercedes-Benz.

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