Камчатцы опровергли данные Камчатстата о средней зарплате в регионе

Петропавловск-Камчатский, , 05:16 — REGNUM Данные Камчатстата о средней заработной плате в Камчатском крае в размере 82 тыс. рублей вызвали большие сомнения у жителей полуострова. Камчатцы утверждают, что заявленную властями заработную плату в размере 82 тыс. рублей получает не более 5% трудоспособного населения. Большие сомнения вызывают и данные камчатской статистики о величине зарплатного долга в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Камчатские власти опубликовали оптимистичные данные о величине средней заработной платы на полуострове. По данным Камчатстата, в первом полугодии 2018 года она составила 82 тыс. рублей. Информация вызвала возмущение у жителей Камчатки. ИА Кам 24 на своём сайте провело опрос, в котором приняли участие более 1 500 человек. Количество опрошенных довольно внушительно, учитывая, что всё население Камчатки, включая детей, составляет порядка 315 тыс. человек.

Согласно данным опроса, 30% респондентов сообщили, что получают меньше 30 тыс. рублей в месяц. 29% сообщили, что зарабатывают от 30 до 40 тыс. рублей, 16% — от 40 до 50 тыс., 10% — от 50 до 60 тыс. рублей. Только 5% участников опроса сообщили, что их заработная плата составляет от 60 до 70 тыс. рублей ежемесячно. Столько же респондентов поведали, что их вознаграждение составляет от 70 до 82 тыс. рублей в месяц. Более 82 тыс. рублей в месяц, согласно данным опроса, получают не более 7% жителей Камчатки.

Сомнения вызывают и другие данные Камчатстата. Так, согласно данным ведомства, задолженность по заработной плате в регионе на 1 августа 2018 года составляет 15,6 млн рублей. Однако буквально на днях СУ СК РФ по Камчатскому краю сообщил о возбуждении двух уголовных дел в отношении директора сельхозартели, который 6 лет на выплачивал зарплату работникам. Сумма долга составила 10 млн рублей. В отношении этого же руководителя ранее уже было возбуждено еще одно уголовное дело — о невыплате работникам 6,5 млн рублей.

Только сегодня стало известно, что прокуратура Камчатки добилась погашения долгов по зарплате перед бывшими работниками ОАО «Петропавловская судоверфь» в размере 27 млн рублей. Предприятие банкрот с 2014 года.

Как видим, на 1 августа сумма зарплатных долгов перед работниками Камчатского края никак не могла составлять 15,6 млн рублей. Даже по данным из сельхозартели, где оленеводы 6 лет не получали зарплату, и по ОАО «Петропавловская судоверфь» сумма долга уже составляет не менее 27 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители богатейшей Камчатки, согласно исследованиям, проведенным порталом Домофонд, считают, что живут хуже и беднее всех на Дальнем Востоке. Больше всего люди не удовлетворены соотношением доходов и стоимостью жизни, в частности, на полуострове самая дорогая «коммуналка» в стране, за трехкомнатную стандартную квартиру семья платит порядка 18 тыс. рублей в месяц.

Эксперт ИА REGNUM, финансовый консультант, кандидат экономических наук, преподаватель ДВФУ Максим Кривелевич раскритиковал любимую чиновниками всех рангов систему, когда заработную плату считают «по среднему»

«Это не дает никакой реальной картины происходящего, а только действует успокаивающе на чиновников, которые рисуют себе красивую реальность. Например, 10 человек получают в месяц по 10 тыс. рублей, а одиннадцатый — 1 млн рублей. Но средняя заработная плата у этих 11 человек будет составлять в отчетах чиновников 100 тыс. рублей. При этом 10 человек из 11 никогда не поймут — как это так?», — объяснил эксперт, добавив, что уровень доходов дальневосточников уже не соответствует просто понятию «XXI век».