Китай запустил грузовой поезд до пакистанского Исламабада

Ланьчжоу, Китай, , 04:55 — REGNUM Новый грузовой железнодорожный маршрут был запущен между столицей китайской провинции Ганьсу городом Тайчжоу и столицей Пакистана Исламабадом, сообщает 23 октября агентство Синьхуа.

Первый поезд, груженый 30 вагонами механического оборудования, автозапчастями и товарами ежедневного пользования покинул логистический центр в Ланьчжоу по направлению к Кашгару в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая 23 октября. До Исламабада товары поезду туже автомобильным транспортом.

По словам заместителя директора комитета управления Международным сухопутным портом Ганьсу (Ланьчжоу), поездка длиной 4,5 тыс. км займет 13 дней, что почти на 15 дней меньше, чем по морю. Поезд стал уже вторым, запущенным из Ганьсу в южную Азию. В 2016 году железнодорожное и автомобильное сообщение был налажено между китайским Ланьчжоу и Катманду в Непале.

Напомним, что в середине октября между китайским городом Делинха в провинции Цинхай и российским Барнаулом также был запущен грузовой поезд.

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