Шесть лет не платил зарплату оленеводам директор сельхозартели на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 04:00 — REGNUM Шесть лет без зарплаты работали оленеводы Камчатского ООО «СХА «Дружба». Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил в отношении «забывчивого» руководителя уголовное дело. Это уже не первое уголовное дело в отношении этого начальника в связи с невыплатой людям заработной платы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За шесть лет долг перед оленеводами вырос до 10 млн рублей. Но не в меру хозяйственный начальник не торопился выплачивать людям положенные по закону деньги. При этом, в отношении данного руководителя на момент начала проверки уже было возбуждено уголовное дело — всё по той же причине: с января 2015 года по декабрь 2017 года он не выплатил восьми своим работникам 6,5 млн рублей.

Второе уголовное дело возбуждено, как сообщили в СУ СК РФ по Камчатскому краю, в связи с невыплатой заработной платы 32 оленеводам в период с января 2012 года по декабрь 2017 года. Оба уголовных дела по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) объединены в одно.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата на 1августа 2018 года Дальневосточный федеральный округ в очередной раз стал лидером России по зарплатным долгам. Сумма неполученных работниками дальневосточных предприятий средств составила 828,7 млн рублей.

Первое место в списке регионов-должников по-прежнему занимает Приморье, которое, тем не менее, несколько сократило долг с 461,5 млн в феврале до 447,3 млн в августе. На втором месте Хабаровский край, который долг нарастил — со 195,7 млн в феврале до 259,6 в августе. На третьем месте по просроченным выплатам заработной платы Сахалинская область — 55,6 млн рублей. Примечательно, что именно на островной регион приходится весь долг по зарплате федерального бюджета в ДФО — 29,8 млн рублей.

На четвертом месте находится Якутия — здесь сумма невыплаченных зарплат составила на 1 августа 2018 года 47,5 млн рублей.

На Камчатке долги составили 15,7 млн, в Амурской области 1,8 млн, на Колыме 0,7 млн, в ЕАО 0,4 млн.

Совсем нет долгов по зарплате только на Чукотке.