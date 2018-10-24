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Шесть лет не платил зарплату оленеводам директор сельхозартели на Камчатке

Экономика

СУ СК РФ по Камчатскому краю возбудил уголовное дело

Шесть лет не платил зарплату оленеводам директор сельхозартели на Камчатке
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Нет денег

Петропавловск-Камчатский, 24 октября 2018, 04:00 — REGNUM  Шесть лет без зарплаты работали оленеводы Камчатского ООО «СХА «Дружба». Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил в отношении «забывчивого» руководителя уголовное дело. Это уже не первое уголовное дело в отношении этого начальника в связи с невыплатой людям заработной платы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За шесть лет долг перед оленеводами вырос до 10 млн рублей. Но не в меру хозяйственный начальник не торопился выплачивать людям положенные по закону деньги. При этом, в отношении данного руководителя на момент начала проверки уже было возбуждено уголовное дело — всё по той же причине: с января 2015 года по декабрь 2017 года он не выплатил восьми своим работникам 6,5 млн рублей.

Второе уголовное дело возбуждено, как сообщили в СУ СК РФ по Камчатскому краю, в связи с невыплатой заработной платы 32 оленеводам в период с января 2012 года по декабрь 2017 года. Оба уголовных дела по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) объединены в одно.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата на 1августа 2018 года Дальневосточный федеральный округ в очередной раз стал лидером России по зарплатным долгам. Сумма неполученных работниками дальневосточных предприятий средств составила 828,7 млн рублей.

Первое место в списке регионов-должников по-прежнему занимает Приморье, которое, тем не менее, несколько сократило долг с 461,5 млн в феврале до 447,3 млн в августе. На втором месте Хабаровский край, который долг нарастил — со 195,7 млн в феврале до 259,6 в августе. На третьем месте по просроченным выплатам заработной платы Сахалинская область — 55,6 млн рублей. Примечательно, что именно на островной регион приходится весь долг по зарплате федерального бюджета в ДФО — 29,8 млн рублей.

На четвертом месте находится Якутия — здесь сумма невыплаченных зарплат составила на 1 августа 2018 года 47,5 млн рублей.

На Камчатке долги составили 15,7 млн, в Амурской области 1,8 млн, на Колыме 0,7 млн, в ЕАО 0,4 млн.

Совсем нет долгов по зарплате только на Чукотке.

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