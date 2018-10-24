Среда, 24 Октября 2018 года
05:12:23 МСК

Для стран Евросоюза Brexit влетит в копеечку

Экономика

Им придется больше платить в общий бюджет сюоза

Для стран Евросоюза Brexit влетит в копеечку
Brexit

Берлин, 24 октября 2018, 03:25 — REGNUM  В результате выхода Великобритании из состава Евросоюза, Германия должна будет выплачивать в европейский бюджет больше на 15 млрд евро, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сообщается, что согласно расчетам немецкого минфина, из-за Brexit расходы стран — членов ЕС должны увеличиться с 1% до 1,11% национального ВВП. Издание подчеркивает, что это связано не только с выходом Великобритании из состава ЕС, но и с новыми расходами на безопасность.

Поэтому, отмечает издание, Германия будет вносить в европейский бюджет не 30 млрд евро, а уже 45 млрд ежегодно. Соответственно, другие страны Евросоюза также будут вынуждены больше платить в общий бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Евросоюза и Великобритания до сих пор не достигли общего соглашения по выходу Соединенного Королевства из ЕС. По словам британского премьер-министра Терезы Мэй, проект договора уже на 95% согласован, однако в качестве камня преткновения остается граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Читайте ранее в этом сюжете: Европейские ученые заявили об угрозе Brexit для науки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить