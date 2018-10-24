Для стран Евросоюза Brexit влетит в копеечку

Берлин, , 03:25 — REGNUM В результате выхода Великобритании из состава Евросоюза, Германия должна будет выплачивать в европейский бюджет больше на 15 млрд евро, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сообщается, что согласно расчетам немецкого минфина, из-за Brexit расходы стран — членов ЕС должны увеличиться с 1% до 1,11% национального ВВП. Издание подчеркивает, что это связано не только с выходом Великобритании из состава ЕС, но и с новыми расходами на безопасность.

Поэтому, отмечает издание, Германия будет вносить в европейский бюджет не 30 млрд евро, а уже 45 млрд ежегодно. Соответственно, другие страны Евросоюза также будут вынуждены больше платить в общий бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Евросоюза и Великобритания до сих пор не достигли общего соглашения по выходу Соединенного Королевства из ЕС. По словам британского премьер-министра Терезы Мэй, проект договора уже на 95% согласован, однако в качестве камня преткновения остается граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

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