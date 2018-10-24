Газовозы сели на мель: американский СПГ Китаю больше не нужен

Анна Горохова, , 09:48 — REGNUM

Два района Аляски — Матануска-Суситна и Кенай — борются за право стать местом расположения морского терминала и производства сжиженного природного газа (СПГ) Alaska LNG. Как сообщает Alaska Journal, власти боро (района) Матануски-Суситны направили просьбу в федеральную комиссию по контролю энергоресурсов провести тщательный анализ имеющихся альтернатив для размещения СПГ-предприятия.

О проекте Alaska LNG Соединенные Штаты заговорили пять лет назад. В него должен войти завод по сжижению газа и 1280-километровый газопровод, по которому на завод на юге Аляски будет поставляться сырье с газового комплекса месторождений Прудо Бей на севере штата. Мощность проекта составит 27,6 млрд кубометров в год.

Изначально в качестве площадки для размещения завода разработчики проекта выбрали город Никиски и его порт на полуострове Кенай. Однако район-конкурент Кеная просит федеральную комиссию пересмотреть планы в пользу порта Маккензи на территории Матануски-Суситны.

Но более важен не результат этого спора, а то, что его предметом фактически является шкура некупленного медведя: проект Alaska LNG нацелен на удовлетворение энергетических потребностей Китая — страны, с которой США ведут полноценную торговую войну.

Американско-китайское соглашение о совместной работе над проектом было подписано в ноябре 2017 года. Планируется, что китайские инвестиции составят около трех четвертей общей стоимости проекта в 43 млрд долларов. Еще порядка 11 млрд долларов планируется привлечь от других инвесторов. Однако соглашение, не подкрепленное официальными документами, фактически не имеет силы. И тот факт, что стороны заявляли о заключении контрактов к концу 2018 года, доказывает, что такого поворота в экономических отношениях двух стран никто не ожидал.

Читайте также: Asia Times: Трамп уже начал проигрывать торговую войну с КНР

В конце сентября Китай ввел 10-процентный тариф на американский СПГ, и это серьезно ударило по отраслевому экспорту. Как сообщает Reuters, первая после введения пошлин партия СПГ из Штатов прибудет в Китай в середине ноября. Но, по информации трейдеров, можно судить о масштабной переориентации Китая на газовый рынок стран Ближнего Востока и практически полном отказе от американского топлива.

Согласно данным Refinitiv Eikon, объемы поставок американского СПГ в Китай в сентябре снизились до 145 тысяч тонн, по сравнению с 355 тысячами тонн в мае и 450 тысячами тонн в январе (зимой спрос на газ в Северном полушарии объяснимо достигает пика). К слову, в 2017 году Китай закупил около 3,6 млн тонн СПГ у Штатов, превратив тем самым США во второго по величине поставщика данного вида топлива.

Читайте также: Торговая война между Китаем и США: американский СПГ под запретом

Однако в разгар конфликта в экономической плоскости власти США стараются сохранить лицо и в потере китайского СПГ-рынка трагедии якобы не видят:

«Я не уверен, что это будет иметь какое-либо влияние, по крайней мере, в ближайшее время, — прокомментировал ситуацию замминистра энергетики США Дэн Бруйетт. — Мировой спрос на СПГ очень высок: появились запросы от Индии, Европа начинает диверсифицировать свои источники энергии, а Япония и другие страны Азии продолжают экономический рост».

Рынок СПГ станет одним из самых перспективных в ближайшие годы, а Китай выйдет на первое место среди импортеров. Сегодня КНР потребляет чуть более 200 млрд кубометров газа в год, из которых импортирует 40%. Правительство Китая планирует сокращать потребление угля и нефти и дальше, поэтому, по различным прогнозам, к 2020 году эта цифра вырастет до 260—300 млрд кубометров.

В связи с этим медленно, но верно продолжает расти число потенциальных поставщиков. На днях компания Royal Dutch Shell заявила, что получила окончательное инвестиционное решение для своего проекта LNG Canada стоимостью 31 млрд долларов, который, как ожидается, начнет поставки в 2025 году.

Читайте также: Total увеличит объем поставок СПГ в Китай

Исполнительный директор канадского СПГ-проекта Энди Калиц считает, что американский СПГ в свете последних событий теряет конкурентоспособность.

«В мире стало так много конкуренции, что если страна столкнулась с десятипроцентным тарифом на поставки СПГ, то, насколько я могу судить, она села на мель. Поэтому я очень рад быть в Канаде», — сообщил он Reuters.

По словам Калица, с началом эксплуатации проекта LNG Canada Канада получит преимущество над экспортерами из США: канадская площадка расположится ближе к североазиатским потребителям, что позволит сэкономить затраты на фрахт судов, а главное — позволит избежать сборов за использование Панамского канала, которые сейчас платят американские поставщики.

Дождется ли при всем этом замороженный проект Alaska LNG своей очереди и китайского внимания? Возможно, власти Аляски вскоре начнут искать новых инвесторов, готовых с нуля реализовать затратный проект. Или попросту решат переждать торговую войну, которую ведет глава государства со стратегически важным партнером.