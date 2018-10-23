Жуков: Госдума и правительство проработают финансовую помощь регионам

Москва, , 21:09 — REGNUM Депутаты Госдумы вместе с правительством распределят средства по наиболее проблемным с финансовой точки зрения регионам в рамках второго чтения проекта госбюджета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам обсуждения проекта федерального бюджета 2019−2021 годов на собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Очень важный вопрос, который сегодня поднимался на заседании фракции — это финансовая помощь регионам. У нас очень неравномерная бюджетная обеспеченность в регионах, и нам вместе с правительством предстоит поработать над тем, чтобы оказать серьезную финансовую помощь тем регионам, которые находятся в наиболее трудном положении», — отметил Жуков.

По его словам, речь идет о тех регионах, которые в силу разных причин потеряли доходы и которым необходима помощь в выравнивании положения регионов.

«Мы договорились с правительством работать над этим вместе в дальнейшем», — заявил Жуков.

Фракция «Единая Россия» в Госдуме единогласно приняла решение поддержать проект федерального бюджета на 2019−2021 гг. в первом чтении, сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.