В Удмуртии разработали электромобиль для городского хозяйства

Сарапул, Удмуртия, , 20:59 — REGNUM Сарапульский электрогенераторный завод (АО «СЭГЗ») совместно с ИжГТУ (Ижевский государственный технический университет) имени М.Т.Калашникова разработали электромобиль для нужд городского хозяйства. Технику представили находящемуся с рабочим визитом в Удмуртии замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, главному государственному жилищному инспектору Андрею Чибису, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Представленный опытный образец может целую смену работать без подзарядки. По мнению замминистра, это очень перспективная разработка, которая будет интересна широкому кругу потребителей.

«Сегодня даже в крупных городах мы видим большие тракторы либо импортные машины. Хотелось бы, чтобы в наших городах были хорошие экологически чистые, эффективные электромобили российского производства. Очень надеюсь, что этот проект тоже «взлетит», — прокомментировал Чибис.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также министр побывал на СЭГЗ, который впервые в России локализовал производство лифтовых лебедок. Первый этап проекта предполагает выпуск 6,5 тыс. единиц продукции в год. Стоимость проекта — 500 млн рублей, из которых 249 млн — льготный заем Фонда развития промышленности. На заемные средства предприятие закупило высокотехнологичное оборудование, которое позволило расширить производство.

«Программа капитального ремонта, которая тяжело запускалась, дает эффект не только в виде отремонтированных домов и работающих лифтов, она дает стимул для развития нашей промышленности. Здорово, что в Удмуртии, в Сарапуле, появилось производство, которое локализует производство лебедочного оборудования и уже сейчас поставляет его нашим американским партнерам, фирме «Отис», что говорит о высоком качестве продукции», — отметил Чибис.

Планируется, что в дальнейшем Удмуртия может запустить комплексное производство лифтов.

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