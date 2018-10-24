Госдума обсудит проект федерального бюджета на 2019-2021 гг

Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 24 октября, Госдума в первом чтении обсудит проект федерального бюджета на 2019−2021 годы, сообщает ИА REGNUM.

Доходы бюджета в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, в 2020 году — 20,219 трлн рублей, в 2021 году — 20,978 трлн рублей. Расходы в 2019 году составят 18,037 трлн рублей, в 2020 году — 18,994 трлн рублей, в 2021 году — 20,026 трлн рублей.

Предполагается, что профицит бюджета составит в 2019 году 1,932 трлн рублей, в 2020 году — 1,224 трлн рублей, в 2021 году — 952 млрд рублей.

Инфляция на 2019 год прогнозируется в размере 4,3%, на 2020 году — 3,8%, на 2021 году — 4%.

Дополнительные нефтегазовые доходы будут направляться в Фонд национального благосостояния. В 2019 году они составят 3,369 трлн рублей, в 2020 году — 2,777 трлн рублей, в 2021 году — 2,632 трлн рублей.

Общий объем финансирования реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ в 2019—2024 годах составит 13,11 трлн рублей. В рамках 12 нацпроектов будет утверждено 67 федеральных проектов и комплексный план развития инфраструктуры.

Вместе с тем Счетная палата уверена, что доходы бюджета не покроют объем средств, необходимых для реализации нацпроектов — в 2019 году примерно на 200 млрд рублей, а на все три года трехлетки примерно на 1 трлн рублей.

При расчете параметров госбюджета правительство опиралось на прогноз макроэкономического развития страны Минэкономразвития. Так, госсмета рассчитана на стоимости одного барреля нефти марки Urals в 63,4 доллара. Среднегодовой курс рубля, согласно прогнозу, составит 63,9 рубля за доллар. При этом предполагается, что рост экономики РФ составит 1,3%.