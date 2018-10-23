Местные власти на Украине незаконно повышали тарифы на ЖКХ услуги

Киев, , 21:30 — REGNUM В течение 2017−2018 годов на Украине местные власти необоснованно повышали тарифы на ЖКХ услуги, заявила глава национальной комиссии Украины, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко, сообщает 23 октября УНИАН.

По ее словам, НКРЭКУ провела мониторинг тарифов на тепло и установила, что некоторые местные власти в стране обещали понизить цены, однако вместо этого повышали их. Тарифы повышались на 10−20%, иногда повышение доходило до 50%. Сильнее всего тарифы повышались в Луцке, Житомире, Ивано-Франковске и Тернополе.

Напомним, в 2017 году местные власти, а Украине получили право самостоятельно устанавливать тарифы на тепло, горячую воду и водоотвод.