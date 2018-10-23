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Местные власти на Украине незаконно повышали тарифы на ЖКХ услуги

Экономика

Об этом говорят результаты мониторинга комиссии по услугам ЖКХ

Местные власти на Украине незаконно повышали тарифы на ЖКХ услуги
Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Киев, 23 октября 2018, 21:30 — REGNUM  В течение 2017−2018 годов на Украине местные власти необоснованно повышали тарифы на ЖКХ услуги, заявила глава национальной комиссии Украины, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко, сообщает 23 октября УНИАН.

По ее словам, НКРЭКУ провела мониторинг тарифов на тепло и установила, что некоторые местные власти в стране обещали понизить цены, однако вместо этого повышали их. Тарифы повышались на 10−20%, иногда повышение доходило до 50%. Сильнее всего тарифы повышались в Луцке, Житомире, Ивано-Франковске и Тернополе.

Напомним, в 2017 году местные власти, а Украине получили право самостоятельно устанавливать тарифы на тепло, горячую воду и водоотвод.

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Проблемы ЖКХ Украины
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