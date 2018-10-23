В 2019 году украинские власти сократят субсидии для населения

Киев, , 20:29 — REGNUM Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов прогнозирует, что в 2019 году украинское правительство продолжит повышать цены на газ. Это будет происходить до тех пор, пока украинцы не выйдут на протест. Об этом Суслов заявил 23 октября в эфире одного из украинских телеканалов.

«Дальше будут повышать. Наше правительство обещало довести цены на газ для населения до уровня цен на газ для промышленности (около 500 долл. за 1 тыс. куб. м). В этом затея повышения цен. Но с каждым таким шагом рента, которую присваивают наши энергетические олигархи, будет постоянно расти», — сказал Суслов.

Он сообщил, что в 2019 году украинские чиновники сократят субсидии для населения на 569 млн долл.

«В этом году в бюджете на субсидии заложен 71 млрд (2,528 млрд долл.). В следующем году планируется 55 млрд (1,958 млрд долл.) т. е. на 16 млрд меньше. При этом тарифы на газ увеличиваются, это значит, что и получателей субсидий должно стать больше, а денег выделяется меньше. При этом нам говорят, что никто не пострадает, все всё получат и т. д. Если на 16 млрд выделяют меньше, значит и субсидий предоставят на 16 млрд меньше. Кроме того, правительство пересмотрело условия предоставления субсидий, сокращая количество людей, которые имеют право на субсидии», — рассказал Суслов.

Эксперт считает, что власти будут и дальше поднимать тарифы, пока население не выйдет на протест.

«Владельцы энергетических компаний становятся богаче, как и многие другие люди, имеющие бизнес в этой сфере, в том числе и госчиновники. Идет усиление социальной дифференциации. Уровень бедности будет нарастать. Это нормально в стране, где население активно не протестует. Наше законодательство дает людям право мирным способом выражать протест. Можно проводить мирные собрания, демонстрации и даже забастовки. Это разрешено украинским законодательством. Будут ли они, я не уверен. Какие-то, наверно, будут, масштабных не будет. Все зависит от организаторов подобных мероприятий», — подытожил Суслов.

Напомним, 19 октября премьер-министр Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения Украины повысится на 23,5% (до 8550 грн, или 303 долл. за 1000 кубических метров). По его словам, повышение цен на газ спасет страну от дефолта.

«Если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. И, к моему большому сожалению, это может привести к тому, что Украина будет введена в дефолт», — считает Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября украинский депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил, что правительство Украины подняло цену на природный газ для промышленности до 500 долларов за 1 тыс. куб. м. Такая цена угрожает национальной безопасности.