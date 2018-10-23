Нефть рухнула: Brent — $75 за баррель

Лондон, , 20:30 — REGNUM Мировые цены на нефть за несколько часов торгов рухнули более чем на 4%, 23 октября передает агентство Reuters.

Нефть марки Brent обрушилась до $75,88 за баррель — самого низкого уровня с 7 сентября — после чего «стабилизировалась» на $76,34 (-$3,49, 4,4%) за баррель.

Нефть марки WTI упала до $66,19 (-$3,17 или 4,6%) за баррель. Минимум сессии для WTI составил $65,74 за баррель, что является самым низким показателем с 20 августа.

Читайте также: Цена на нефть Brent опустилась ниже $77 впервые с начала сентября