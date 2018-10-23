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Удмуртия может запустить комплексное производство лифтов

Экономика

Пока республиканское предприятие впервые в России начало выпускать лифтовые лебедки

Удмуртия может запустить комплексное производство лифтов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Шахта лифта

Ижевск, 23 октября 2018, 20:10 — REGNUM  Удмуртия в ближайшее время может запустить комплексное производство лифтов. Об этом заявил генеральный директор «Сарапульского электрогенераторного завода» (АО «СЭГЗ») Сергей Мусинов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

«Одно из передовых предприятий республики, «Аксион», уже выпустило опытную партию удмуртских лифтов. Я надеюсь, что в них появятся также удмуртские лебедка и привод открывания дверей, которые делают, соответственно, Сарапульский электрогенераторный завод и наше дочернее СЭГЗ-Электромаш», — рассказал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также в республике впервые в России полностью локализовано производство лифтовых лебедок. Проект реализован на АО «СЭГЗ» и предполагает выпуск до 6,5 тыс. изделий в год.

Стоимость проекта — 500 млн рублей, из которых 249 млн — льготный заем Фонда развития промышленности. На заемные средства предприятие закупило высокотехнологичное оборудование, которое позволило расширить производство.

Читайте ранее в этом сюжете: В Удмуртии запущено первое в России производство лифтовых лебедок

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