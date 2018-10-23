Изъятие всего дохода у самозанятых – слишком «карательная» мера — Катырин

Москва, , 20:06 — REGNUM Первым по-настоящему конкретным деловым предложением для самозанятых назвал Президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин проект закона о проведении эксперимента по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Первое чтение законопроекта в Госдуме запланировано на 25 октября.

Новым режимом смогут воспользоваться получающие доходы от своей деятельности физические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников по трудовым договорам. Им надо будет платить всего 4% от дохода, полученного при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физическим лицам и 6% — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Не будет налога на доходы физических лиц, а также НДС, если реализуемые товары не ввозятся из-за границы. В этот налог частично включены и страховые взносы, например на медицинское страхование, однако накопительную часть пенсии самозанятый должен будет формировать самостоятельно. На такой режим налогообложения можно будет претендовать при доходах не более 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

«Вопрос выхода предпринимателей из тени у нас в стране болезненный. Считается, что доля теневой экономики в РФ может составлять 20 и более процентов ВВП страны. По экспертным оценкам, самозанятым является чуть ли не каждый пятый россиянин, а для 11 процентов — это вообще основной вид дохода. ТПП РФ не раз предлагала установить минимально возможный налог для самозанятых или ввести патент и свести к минимуму или вовсе отказаться от отчетности. Поэтому мы считаем, что нынешний законопроект — реальный шаг, чтобы завоевать, наконец, доверие самозанятых к действиям государства и обеспечить социальную направленность мер по их легализации — я включаю в это понятие и минимум формальностей, и необременительные платежи самозанятых. Это, полагаю, будет выгодно и для них, и для государства», — сказал Сергей Катырин.

Эксперимент рассчитан на десять лет. Регистрация плательщика налога на профессиональный доход проходит через бесплатное мобильное приложение «Мой налог», то есть визит в налоговую не нужен. В качестве преимущества предлагаемого налогового режима налогоплательщик имеет право на налоговый вычет в 10 тысяч рублей на развитие. Налогоплательщик не предоставляет налоговую отчетность и работает по принципу: заработал — плати налог; нет дохода — не плати.

Сергей Катырин отметил, что наказывать тех, кто будет получать доход, но не собирается зарегистрироваться и платить налог, придется: «Уклонение от уплаты налогов в любой стране жестко преследуется. Но, полагаю, что звучащие сегодня предложения ввести штраф в размере всего дохода выглядит слишком «карательным» и, скорее, нереальным хотя бы потому, что доказать, были ли конкретные суммы денег получены самозанятым в качестве оплаты за продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, крайне сложно, тут возможны злоупотребления со стороны контролирующих органов. Здесь нужно семь раз серьезно подумать, взвесить все за и против, решить процедурные моменты по выявлению незадекларированных доходов, а затем принимать окончательное решение. Но лично мне как человеку такая мера, как изъятие всего дохода, кажется чрезмерной».