На спотовом рынке СПГ растет дефицит танкеров-газовозов

Москва, , 20:02 — REGNUM 22 октября международное агентство S&P Global Platts сообщило о существенном росте стоимости фрахта специализированных танкеров-газовозов, осуществляющих спотовые поставки СПГ. С сентября стоимость фрахта выросла на 40%, а по сравнению с 2017 годом — в 3,5 раза и достигла 130−140 тысяч долларов в сутки.

При этом нужно иметь в виду, что речь идет именно о спотовых поставках СПГ. Стоимость фрахта газовозов, выполняющих поставки по долгосрочным контрактам, не изменилась и по-прежнему составляет 60−80 тысяч долларов США в сутки. Причина возникшего дефицита газовозов для спотовых поставок очевидна — судовладельцы не читают привлекательным строительство газовозов для таких поставок, поскольку они носят ситуативный характер и не позволяют рассчитывать инвестиционные планы. Стоимость строительства газовоза класса VLCC (Very Large Crude Carrier, дедвейт от 160 000 до 320 000 тонн) составляет около 180 млн долларов, время строительства — от двух до трех лет. В результате более 80% СПГ-танкеров работают по долгосрочным контрактам, их собственники даже при наличии свободных судов могут отказаться от участия в спотовой торговле в ожидании выгодных долгосрочных контрактов. Дефицит СПГ-танкеров наблюдается только в секторе спотовой торговли, по оценке S&P Global Platts в предстоящий осенне-зимний период это может привести к увеличению стоимости фрахта до 250 тысяч долларов в сутки. Это приведет к заметному удорожанию спотовых поставок на все региональные газовые рынки, в том числе и на европейский.

Вывод о возможном дефиците СПГ-танкеров на спотовом рынке содержится и в докладе Global Gas Securuty Rewiew Международного энергетического агентства. «Отсутствие своевременных инвестиций в парк газовозов может представлять угрозу для развития рынка и для безопасности поставок. Эти риски в настоящее время более актуальны, чем риски недостаточности мощностей для сжижения газа», — говорится в докладе.

Как производители СПГ и судостроительные компании будут решать эту проблему, станет очевидно в течение ближайшего года. Пока же заметим, что эти новости обеспечивают дополнительную привлекательность трубопроводных поставок Газпрома в наступающий отопительный период.