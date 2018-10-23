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Силуанов поблагодарил депутатов «ЕР» за поддержку пенсионной системы

Экономика

Все действия правительства в этой сфере направлены на увеличение выплат пенсионерам, отметил первый вице-премьер

Силуанов поблагодарил депутатов «ЕР» за поддержку пенсионной системы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Антон Силуанов

Москва, 23 октября 2018, 19:58 — REGNUM  Все изменения в области пенсионного законодательства позволят увеличить выплаты пенсионерам и заложены в проект госсметы на 2019−2021 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил первый вице-премьер РФ и глава Минфина Антон Силуанов в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы на собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Мы очень благодарим вас за то, что вы поддержали наше предложение по увеличению пенсионного обеспечения, потому то все те инициативы, которые мы с вами рассмотрели, они все в конечном счете направлены на увеличение пенсии», — отметил Силуанов.

По его словам, эти изменения уже заложены в проект бюджета, который Госдума рассмотрит в первом чтении на пленарном заседании 24 октября.

«Очень важно, что когда мы говорим, что у нас пенсии будут увеличиваться темпами, значительно выше инфляции, — это все у нас заложено в бюджете. Я хочу сказать, что у нас даже увеличился трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду с тем, чтобы обеспечить задачи, которые мы с вами определяли при изменении пенсионного законодательства», — заявил Силуанов.

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Пенсионная реформа
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