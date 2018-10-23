СПГ для Германии из «неназванных источников»

Берлин, , 19:57 — REGNUM 22 октября Дональд Трамп в беседе с журналистами президентского пула выразил удовлетворение тем, что Германия намерена профинансировать строительство проекта по поставке СПГ из США. «Посмотрите, что происходит с Германией в вопросе газопровода («Северный поток — 2»), они захотели покупать наш газ, это прекрасно. Обратите на это внимание».

Эта новость вчера была тиражирована сразу несколькими новостными агентствами, которые снабдили ее весьма броскими заголовками «Меркель согласилась закупать американский газ», «Германия пошла на уступки США» и тому подобное. Источником новости при этом является сообщение Wall Stree Journal «со ссылкой на источники, близкие к правительству Ангелы Меркель». Международный консорциум инвесторов — австралийская инвесткомпания Macquarie, китайская China Harbour Engineering и американская DowDuPont — подал заявку на получение господдержки и подключение терминала к газовым сетям Германии. Неформальное решение одобрить ее уже принято, а официально оно будет оформлено до конца года, утверждают источники WSJ.

И на этом, собственно, все. Ни одного имени государственного чиновника Германии, никакой информации о том, как выглядит проект регазификационного терминала, какой будет его мощность, какими будут сроки строительства, общий объем финансирования, имеются ли хотя бы протоколы о намерениях о будущих поставках СПГ. Есть желание первыми сообщить о «сенсации», оказать посильную помощь Дональду Трампу в его предвыборных усилиях привлечь на свою сторону избирателя.

Напомним, что три года назад аналогичная шумиха стояла по поводу строительства регазифкационного терминала в испанском порту Мургадос. Тогда европейские и американские политики тоже произносили много слов об уменьшении влияния Газпрома на европейский газовый рынок, но этот терминал, строительство которого осуществлялось при финансовом участии Еврокомиссии, в отличие от гипотетического немецкого, был построен и принят в эксплуатацию, он работает. 20 июля этого года именно на этот терминал поступил СПГ в рамках контракта Gas Natural Fenosa с компанией НОВАТЭК о ежегодных поставках в объеме 2,5 млн тонн СПГ в год. Терминал, как видим, работает, все в полном порядке, ямальский газ получил возможность удовлетворить растущий спрос испанских потребителей. Этот пример убедительно доказывает — прежде, чем тиражировать сообщения неназванных источников, имеет смысл тщательно проверять информацию.