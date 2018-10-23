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Володин: С новым полномочием повышается роль трехсторонней комиссии

Экономика

Правительство хочет получить право на перераспределение средств на национальные проекты

Москва, 23 октября 2018, 19:53 — REGNUM  Полномочие правительства по перераспределению средств федерального бюджета на нацпроекты повышает роль трехсторонней комиссии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе собрания фракции «Единая Россия» с участием главы Минфина Антона Силуанова.

Володин отметил, что перераспределение средств бюджета должно проходить с обязательным участием трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

«Когда мы говорим о возможностях правительства оперативно принимать решение, это должно быть только через обсуждение трехсторонней комиссии. В этой связи ее роль очень сильно возрастает», — сказал спикер Госдумы.

Володин предложил депутатам поддержать главу Минфина Антона Силуанова в вопросах перераспределения средств в рамках нацпроектов. Он отметил, что «правительству необходима оперативность в принятии решений по администрированию и обеспечению финансирования национальных проектов».

Читайте ранее в этом сюжете: Володин поддержал Силуанова в перераспределении средств по нацпроектам

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Национальные проекты
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