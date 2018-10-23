Саудовская Аравия увеличит финансирование ТАПИ

Эр-Рияд, , 19:51 — REGNUM 22 октября стали известны итоги прошедшего 16−18 октября в Ашхабаде шестого заседания межправительственной туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Для участия в работе комиссии c саудовской стороны в столицу Туркмении прибыла представительная делегация во главе с министром торговли и финансовых вложений Саудовской Аравии М. Аль Касаби, который провел и личную встречу с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

По итогам всех встреч и переговоров Саудовская Аравия выделит дополнительные инвестиции для строительства туркменского участка магистрального газопровода ТАПИ, Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия. Сумма дополнительных инвестиций не называлась.

Справочно о проектных параметрах ТАПИ:

— пропускная мощность — 33 млрд кубометров природного газа в год;

— общая протяженность — 1814 км, из них по Туркмении 214 км, по Афганистану 774 км, по Пакистану 826 км.

— ориентировочная стоимость — 10 млрд долларов

— запланированный срок ввода — декабрь 2019 года.

Ресурсная база ТАПИ — открытое в 2006 году уникальное нефтегазовое месторождение Галкыныш на юге Туркмении, извлекаемые запасы которого английская компания Gaffney, Clint & Associates оценивает в 21,2 трлн кубометров газа и 300 млн тонн (2 млрд 190 млн баррелей) нефти. Некоторые эксперты относятся к этим данным с недоверием, тем не менее добыча газа на этом месторождении в конце 2017 года достигла 40 млрд кубометров, оно уже является ресурсной базой для системы магистральных газопроводов «Центральная Азия — Китай». Напомним, что в начале октября Алексей Миллер, глава Газпрома, по итогам своей поездки в Туркмению заявил, что до конца этого года возможно подписание договора о восстановлении поставок газа по магистральному газопроводу «Средняя Азия — Центр», которые были прекращены в 2016 году.

Туркменский участок ТАПИ должен был быть закончен летом 2018, однако в настоящее время работы продолжаются.