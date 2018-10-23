Кудрин: расходов госбюджета не хватит на все нацпроекты

Москва, , 19:45 — REGNUM Даже если все расходы федерального бюджета будут распределены на финансирование национальных проектов, средств все равно не хватит для того, чтобы обеспечить необходимые суммы для реализации нацпроектов. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2019−2021 год на собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Речь идет о средствах, которые заложены в проект госбюджета, но пока не распределены.

«На первую трехлетку (2019−2021 годов) мы видим, что пока не все деньги распределены, то есть у нас есть в бюджете резерв, не распределенный по нацпроекам. Мы считаем, что он будет распределен по нацпроектам, и тем самым мы увидим до конца все эти меры и расходы», — отметил Кудрин.

Он отметил, что депутаты планируют распределить этот резерв в ходе рассмотрения инициативы во втором чтении. Однако этих средств все равно не хватит для того, чтобы обеспечить должное финансирование нацпроектов, считает глава Счетной палаты.

«Даже если мы их распределим, у нас расходы бюджета полностью не покроют то, что заложено в паспорта нацпроектов, утвержденных президиумом. В 2019 году примерно на 200 млрд рублей, а все три года трехлетки примерно на 1 трлн рублей. То есть у нас не бьются паспорта (нацпроектов) и бюджет примерно на 1 трлн рублей на три года», — заявил Кудрин.

По его словам, депутатам придется либо увеличивать расходы бюджета на эти направления в целом, либо урезать финансирование определенных национальных проектов.

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