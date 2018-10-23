На Украине ускорился спад промышленного производства

Киев, , 20:04 — REGNUM В сентябре 2018 года спад промышленного производства на Украине ускорился до 1,3% по сравнению с сентябрем 2017 года, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, спад производства увеличился с 0,5% до 1,3%. С учетом корректировки на эффект календарных дней — до 0,7. При этом сильнее всего в сентябре 2018 года сократилось производство электрического оборудования — на 23,5%, в деревообрабатывающей промышленности — на 4,9%, а также сократилось текстильное производство — на 11,1%.

Рост произошел в добыче каменного и бурого угля — на 13,2%, в добыче нефти и газа — на 6,4%, а также в химической промышленности — на 6,1%.

Напомним, в августе 2018 года промышленное производство на Украине упало на 0,5%.